Uruguai derrota Coréia do Sul em jogo amistoso por 2 a 0 A seleção uruguaia de futebol derrotou neste sábado a Coréia do Sul, em Seul, por 2 a 0. O destaque da partida foi o atacante uruguaio Carlos Bueno, que pertence ao Sporting de Lisboa, que balançou as redes por duas vezes. O resultado trouxe um pouco mais de tranqüilidade para o técnico Oscar Washington Tabárez, que vinha sendo criticado pela imprensa uruguaia por causa do fraco futebol da seleção. O duelo contra os coreanos serviu de preparação para a Copa América da Venezuela, que começa no mês de julho. Em outro amistoso que serviu de teste para a Copa América, o Peru foi derrotado pelo Japão, por 2 a 0, com gols de Seiichiro Maki e Naohiro Takahara. Quem também entrou em campo neste sábado foi a Austrália, que venceu a China em amistoso por 2 a 0. Brett Holman e Mark Bresciano balançaram as redes para os australianos.