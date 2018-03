Uruguai dispensa 7 por deficiência técnica O técnico da seleção do Uruguai, Juan Ramón Carrasco perdeu a paciência com o baixo rendimento do time que está se preparando para disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006 e decidiu dispensar sete jogadores por deficiência técnica. Irritado com o desempenho da equipe no jogo-treino contra o Bella Vista - da 1ª Divisão do país - o treinador interrompeu a partida no segundo tempo e mandou os jogadores de volta para casa ?até um novo aviso?. ?Me dá asco ver a maneira como vocês estão jogando?, justificou o técnico. Os sete jogadores desconvocados são os zagueiros Cono Aguiar, Curbelo, Martuciello, Pablo Melo e Bruno Silva e os meio-campistas Marcelo Broli e Carlos Diogo. Aguiar, Curbelo e Broli são jogadores do Fênix, time dirigido por Carrasco antes de assumir a seleção. A seleção uruguaia conta hoje com 17 jogadores que atuam em equipes locais e 13 que estão em clubes no exterior. Deste grupo vai sair a equipe que enfrentará a Argentina em uma partida amistosa, no dia 16 de julho, na cidade de La Plata.