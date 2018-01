Uruguai e Argentina empatam na Sub-20 Na abertura do hexagonal do torneio sul-americano Sub-20, Uruguai e Argentina empataram por 1 a 1, na madrugada desta sexta-feira, no estádio Centenário. A seleção da casa abriu o placar com Rubén Olivera enquanto Leonardo Pisculichi empatou para os argentinos. Nesta noite de sexta-feira jogam Equador x Colômbia e Brasil x Paraguai, este último às 23h30, com transmissão do SBT.