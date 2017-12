Uruguai e Austrália estão otimistas A vitória por 1 a 0 sobre a seleção australiana em Montevidéu foi apertada, mas deixou o técnico do Uruguai, Jorge Fossati, muito otimista. No sábado à noite, na entrevista coletiva que deu antes de embarcar para Sydney, ele fez uma promessa aos jornalistas: ?A gente se vê quando voltarmos da Austrália. E tenham certeza de que voltaremos com a vaga para a Copa do Mundo.? Depois da vitória de sábado, em casa, o Uruguai jogará por um empate na quarta-feira, em Sydney, na partida de volta da repescagem para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Mas Fossati não poderá contar com Diego Forlán no jogo de volta. O atacante, que esteve ameaçado de não poder jogar sábado por causa de uma lesão muscular na coxa direita, sentiu o problema durante a partida e conseguiu ficar apenas 15 minutos em campo, obrigando o técnico a queimar logo uma substituição. ?Não acho que foi um erro colocá-lo em campo. O médico me disse que ele estava em condição de jogar e diante disso não havia motivo para não escalá-lo?, explicou Fossati, sem arrependimento por ter escalado Forlán. O treinador não quis nem falar em escalação para o jogo de quarta, mas com certeza colocará em campo uma formação mais cautelosa do que a de sábado. Em Montevidéu, ele começou com quatro homens de frente: Zalayeta, Forlán, Richard Morales e Recoba. Como agora lhe basta o empate, reforçará a marcação. Do outro lado, o holandês Guus Hiddink, que dirige a Austrália, também viajou otimista. ?Seria importante ter feito um gol fora de casa, mas mesmo assim a classificação está em nossas mãos. Jogamos bem em Montevidéu, principalmente no primeiro tempo, e mostramos que temos condição de conseguir a vaga?, avisou. Hiddink promete um time muito ousado na quarta-feira. ?Nosso plano de jogo será completamente diferente em Sydney?, revelou. Os 80 mil ingressos colocados à disposição do público já foram vendidos, o que motiva muito os australianos. ?Vamos ver como o Uruguai se sentirá enfrentando 80 mil pessoas torcendo contra?, disse o zagueiro Lucas Neill.