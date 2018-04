Uruguai e Chile empatam em 2 a 2 pelas Eliminatórias

Numa partida emocionante, Uruguai e Chile ficaram no empate em 2 a 2, na tarde deste domingo, em Montevidéu, em partida válida pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com o resultado, o Uruguai, que é o próximo adversário do Brasil, chegou aos quatro pontos, ficando com a quinta colocação, uma à frente do Chile, que possui o mesmo número de pontos, mas com um saldo de gols inferior. Precisando da vitória em casa para apagar o tropeço diante do Paraguai, o Uruguai comandou o primeiro tempo, com boas jogadas pelas laterais, não dando chance ao Chile do técnico argentino Marcelo Bielsa. Assim, o gol era questão de tempo, o que aconteceu aos 42 minutos, com Suárez. Uruguai 2 Fabian Carini; Andres Scotti (Maximiliano Pereira), Diego Lugano, Diego Godin e Jorge Fucile; Diego Perez (Egidio Arevaldo Rios), Walter Gargano e Cristian Rodriguez; Vicente Sanchez (Ignacio Gonzalez), Luis Suarez e Sebastian Abreu Técnico: Oscar Tabárez Chile 2 Claudio Bravo; Cristian Alvarez (Ismael Fuentes), Waldo Ponce, Miguel Riffo e Gonzalo Jara; Arturo Vidal, Hugo Droguett, Matias Fernandez e Marcelo Salas; Humberto Suazo (Rodolfo Moya)e Eduardo Rubio (Carlos Villanueva) Técnico: Marcelo Bielsa Gols: Luis Suarez, aos 41 minutos do primeiro tempo; Marcelo Salas, aos 14 e aos 24; e Abreu, aos 36 minutos do segundo tempo Árbitro: Sergio Pezzotta (Fifa-ARG) Renda: não disponível Público: 30 mil total Estádio: Centenário, Montevidéu O bom momento vivido pela seleção uruguaia terminou no segundo tempo, já que o Chile adiantou sua marcação no meio-campo, chegando ao empate aos 14 minutos, com o experiente atacante Marcelo Salas, ex-River Plate, que adiantou-se à defesa para desviar a bola para o gol. Atordoado em campo, o Uruguai viu o Chile dominar e passar à frente aos 24 minutos, num pênalti cometido pelo zagueiro Diego Lugano, ex-São Paulo. Marcelo Salas, com categoria, marcou o segundo na partida. E, quando parecia que o Chile venceria o Uruguai pela primeira vez em sua história, na casa adversária, a Celeste pressionou e chegou ao empate aos 36 minutos, com o atacante "El Loco" Abreu, ex-Grêmio. De qualquer forma, este foi o primeiro ponto chileno em território uruguaio. Agora, o Uruguai encara o Brasil na próxima quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, em São Paulo, enquanto o Chile o Paraguai, no mesmo dia, às 22 horas (horário local), em Santiago.