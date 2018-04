Uruguai e Estados Unidos vencem na Copa do Mundo sub-20

A seleção uruguaia ficou muito perto da classificação para a segunda fase da Copa do Mundo sub-20, que está sendo realizado no Egito, ao derrotar o Usbequistão por 3 a 0, nesta terça-feira. O triunfo deixou o Uruguai na liderança do Grupo D, com seis pontos. O Usbequistão ainda não pontuou.

Veja também:

Brasil pega República Checa pela ponta

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Melhor postado em campo, o Uruguai abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo, com Lodeiro. E a seleção sul-americana sacramentou o seu triunfo na etapa final, com gols de Urretaviscaya, aos 17, e García, aos 38 minutos.

Já a seleção dos Estados Unidos se recuperou da derrota na primeira rodada da Copa do Mundo sub-20 e goleou Camarões por 4 a 1. O resultado deixou os norte-americanos em segundo lugar no Grupo C, com três pontos, mas com saldo de gols superior ao de Camarões. A chave é liderada pela Alemanha, com quatro pontos.

Os Estados foram para o intervalo em vantagem graças ao gol marcado por Arguez, aos 46 minutos. A equipe ampliou a vantagem aos 2 minutos da etapa final, com Taylor, e fez o terceiro gol aos 22 minutos, com Duka. Yaya, em cobrança de pênalti aos 30 minutos, diminuiu para Camarões. Mas Ownby, aos 46 minutos, definiu a goleada dos Estados Unidos.