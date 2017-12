Uruguai e Peru abrem Copa América de olho na segunda fase

Uruguai e Peru fazem nesta terça-feira, em Mérida, às 19h05 (de Brasília), o jogo de abertura da 42.ª Copa América, e embora estejam ofuscados pela festa de abertura, que ficará para o jogo seguinte, entre Venezuela e Bolívia, entram em campo com o objetivo de vencer para ficar perto da classificação para as quartas-de-final. Os dois primeiros de cada grupo, mais os dois melhores terceiros colocados. Ou seja, o vencedor da partida ficará muito perto da classificação. E o técnico peruano, Julio César Uribe, não é nada modesto. "Se há um jogo para se vencer, no papel, é este aqui", disse. "Temos jogadores de alto nível, e se conseguir encontrar um ponto de equilíbrio, podemos ambicionar o título." O experiente zagueiro Acasiete, no entanto, prefere falar menos. "Pensamos em vencer esse jogo, é para isso que viemos à Venezuela, mas o Uruguai tem grandes jogadores e precisamos ter atenção", alertou. O técnico Oscar Tabárez, do Uruguai, ganhou um problema de última hora: o meia Recoba, grande estrela da equipe, sofreu uma contratura muscular no treino de domingo e está vetado - Estaoyanoff entra em seu lugar, e o jogador da Inter de Milão corre inclusive o risco de ser cortado do torneio. "Sem menosprezar ninguém, mas estamos aqui para ganhar a Copa", afirmou o treinador, também esquecendo a modéstia. O experiente goleiro Carini diz que o grupo chega à Copa América bastante competitivo e "faminto pelo título" - o Uruguai não vence a competição desde 1995, quando jogou em casa pela última vez. "A oportunidade é grande, mas não queremos esbanjar confiança, vamos com calma", completou. URUGUAI x PERU Uruguai - Carini; Diogo, Lugano, Godín e Rodríguez; Pérez, García, Canobbio e Estoyanoff; Forlán e Sánchez. Técnico: Oscar Tabárez. Peru - Butrón; Acasiete, Villalta e Rodríguez; Galliquio, García, Bazalar, Farfán e Vílchez; Pizarro e Guerrero. Técnico: Julio César Uribe. Árbitro - Carlos Amarilla (PAR). Horário - 19h05 (de Brasília). Local - Estádio Metropolitano, em Mérida (VEN).