Uruguai e Venezuela empatam por 1 a 1 Uruguai e Venezuela empataram, por 1 a 1, nesta terça-feira à noite, em Concepción, pela quarta e penúltima rodada do Grupo A do Torneio Pré-Olímpico do Chile. Maldonado abriu o placar, a 1 minuto de jogo, para o time venezuelano, enquanto Oliveira marcou para a equipe uruguaia aos 16 minutos da etapa final. Com este resultado, o Uruguai soma dois pontos, enquanto a Venezuela acumula apenas um. Os uruguaios voltam a campo na quinta-feira diante do Paraguai. A Venezuela encerrou sua participação, com três derrotas e um empate.