Uruguai empata com seleção de SC A seleção do Uruguai - adversária do Brasil no dia 1º de julho pelas eliminatórias da Copa do Mundo - só empatou com a seleção de Santa Catarina, em amistoso realizado neste sábado, em Montevidéu. A partida, fraca tecnicamente, terminou com 1 a 1 no placar. O gol uruguaio foi marcado pelo atacante Recoba, que atua no futebol italiano. Adão empatou para o combinado catarinense. O técnico uruguaio Víctor Púa não gostou da apresentação de sua equipe, mas justificou o fraco desempenho às muitas mudanças que realizou no time.