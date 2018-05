Uruguai escolhe cidade onde seleção ficará na Copa

A federação uruguaia de futebol escolheu a cidade de Kimberley, no centro da África do Sul, para montar seu "quartel-general" durante a Copa do Mundo de 2010, informaram nesta quarta-feira fontes da entidade.

Kimberley, que tem aproximadamente 200 mil habitantes, é capital da província de Cabo Setentrional e fica a 800 quilômetros da Cidade do Cabo, e a cerca de 500 de Pretória e Rustemburgo, cidades onde o Uruguai vai jogar as partidas da primeira fase do Mundial.

A escolha da cidade foi feita pelo técnico Oscar Tabárez, que, após participar do sorteio dos grupos, na sexta-feira passada, visitou vários municípios e possíveis sedes para os alojamentos e os treinos.

O Hotel Protea, que receberá os uruguaios, vai passar por reformas antes da Copa. A seleção uruguaia vai viajar no dia anterior a cada partida para sua cidade-sede, e logo após os jogos retornará a seu "quartel-general".

A federação uruguaia assinou um acordo com as autoridades de Kimberley. Pelo convênio, a cidade se comprometeu a construir uma piscina para uso do elenco uruguaio e a melhorar o campo do Estádio GWK, onde serão realizados os treinamentos.

Segundo os planos do treinador, o elenco uruguaio vai chegar a Kimberley uma semana antes da estreia da equipe no Mundial, contra a França, em 11 de junho, quando acontece também a partida de abertura, entre África do Sul e México, válida pelo mesmo Grupo A.