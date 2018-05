Uruguai é a grande seleção da Copa do Mundo de 1950

Campeão olímpico em 1924 e em 1928 e campeão mundial em 1930, o Uruguai chegou para a disputa do Mundial de 1950 como um dos grandes favoritos, junto com a seleção brasileira. Em campo, contava com um futebol vistoso, mas que já mostrava sinais de força, com muita marcação e entrega em campo. Obdulio Varela foi um dos melhores do time durante a campanha, junto com Gigghia e Míguez.

