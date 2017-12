Uruguai garante segurança da Austrália Os policiais uruguaios garantem aos australianos segurança digna de visita presidencial. As seleções dos dois países se enfrentam neste sábado, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no primeiro jogo da repescagem que classifica para a Copa do Mundo de 2006. Há 4 anos, Austrália e Uruguai também se enfrentaram na repescagem, em busca de vaga na Copa de 2002. E, na ocasião, a delegação australiana sofreu com a recepção dos torcedores uruguaios em Montevidéu, sendo vítima de agressões e muita pressão. Agora, para evitar que as cenas de 2001 se repitam, a polícia uruguaia promete agir com rigor. ?Haverá um completo e rigoroso esquema de segurança para a delegação australiana desde que ela chegue ao aeroporto até que volte ao seu país?, avisou o chefe de polícia de Montevidéu, Ricardo Bernal. A seleção australiana já está treinando em Buenos Aires, na Argentina, e só desembarca sexta-feira em Montevidéu, deixando o Uruguai logo depois do jogo de sábado. Afinal, a partida de volta da repescagem, em Sydney, acontecerá na próxima quarta-feira. Campeã das Eliminatórias da Oceania, a Austrália tenta dar o troco no Uruguai, que ficou em 5º lugar na classificação sul-americana. Na repescagem da Copa de 2002, os australianos venceram em casa por 1 a 0, mas os uruguaios ganharam por 3 a 0 em Montevidéu e ficaram com a vaga. Se ganhar a repescagem, a Austrália disputará sua segunda Copa, depois da participação em 1974. Já o Uruguai, se vencer, terá a chance de buscar seu terceiro título mundial, repetindo os feitos de 1930 e 1950.