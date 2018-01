Uruguai goleia Bolívia nas eliminatórias A seleção uruguaia começou de forma arrasadora nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Sem tomar conhecimento da Bolívia, aplicou humilhante goleada por 5 a 0, neste domingo à tarde, no Estádio Centenário, de Montevidéu. E, quem diria, o apito final de jogo foi um alívio para os bolivianos, que passaram os 90 minutos sofrendo forte bombardeio uruguaio. Se livraram de entrar para a história com uma das apresentações mais decepcionantes de todos os tempos da competição. Na primeira etapa, da qual saíram em desvantagem de dois gols, poderiam já estar levando seis. Foram duas bolas na trave e outras duas chances impressionantes desperdiçadas pelos comandados do técnico Juan Ramón Carrasco. Morejón e Hoyos tiraram a bola em cima da linha. Destaque para seus atletas internacionais, Alvaro Recoba, o grande nome do jogo, que atua na Internazionale, Diego Forlan, do Manchester United, e Javier Chevantón, do Lecce. Os bolivianos conseguiram segurar o Uruguai até os 17 minutos, quando Recoba recebeu na esquerda e cruzou, Carlos Bueno fez o corta luz, deixou a bola passar por entre suas pernas, para Forlan abrir o marcador. Aos 39, Recoba faz outra nova jogada e toca para Chevantón acertar forte chute: 2 a 0. Os fortes ventos e a chuva que castigaram Montevidéu, não atrapalharam em nada os uruguaios. Motivados por 40 mil pessoas, continuaram atuando como ?rolo compressor? na segunda etapa, e chegaram a brilhante vitória com mais três gols, de Chevantón, Abeijón e Bueno. Os uruguaios, agora, desafiam o Paraguai, quarta-feira, em Assunção. Os bolivianos recebem a Colômbia.