Uruguai: guerra contra homossexualismo O treinador da seleção uruguaia de futebol, Jorge Fossati, afirmou nesta terça-feira ao jornal ?El País?, de Montevidéu, que não convocaria um jogador homossexual para fazer parte do elenco de sua equipe. Fossati, um ex-goleiro de 51 anos, é conhecido por suas preces e suas visitas a igrejas e santuários antes e depois dos jogos. ?Um jogador homossexual não deve estar num elenco profissional; existem certas normas que devem ser resguardadas?, atestou. ?Para mim, um jogador gay é um transgressor entre os homens. Ele cultiva hábitos muito diferentes dos demais jogadores.? Com estas declarações, Fossati despertou a ira das organizações de defesa dos direitos dos homossexuais no país. O diretor do Encontro Ecumênico para a Libertação das Minorias Sexuais do Uruguai, Fernando Frontán, qualificou Fossati de ignorante e ridículo. ?São declarações homofóbicas e que o expõem a possíveis processos judiciais?, disse Forlán à Rádio Carve, do Uruguai. Fossati assumiu a seleção uruguaia em abril e conquistou um terceiro lugar na Copa América vencida pelo Brasil, no Peru, em julho. O técnico tenta reerguer a Celeste Olímpica antes do confronto com a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no próximo dia 9. O Uruguai ocupa o sétimo lugar na classificação.