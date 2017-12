Uruguai já treina na Austrália O Uruguai já treinou nesta segunda-feira, em Sydney, depois da longa viagem de Montevidéu, de onde saiu no sábado à noite. A seleção uruguaia venceu em casa por 1 a 0 e se prepara para o jogo de volta com a Austrália, que acontece na quarta-feira, valendo vaga na Copa do Mundo de 2006. Com a vitória por 1 a 0 no sábado, em Montevidéu, o Uruguai tem a vantagem do empate na partida de volta da repescagem. Por isso, o técnico Jorge Fossati deve escalar uma formação mais defensiva - em casa, começou o jogo com 4 homens na frente (Recoba, Forlan, Morales e Zalayeta). Mesmo porque, ele já não terá Forlan, que está contundido e nem viajou com a delegação uruguaia para a Austrália. Em compensação, Fossati poderá contar com o retorno do zagueiro Lugano, do São Paulo, que cumpriu suspensão no primeiro jogo. Apesar de jogar fora de casa e ter a vantagem mínima, a seleção uruguaia está otimista com a chance de ir a mais uma Copa do Mundo. ?Acredito que temos uma equipe com capacidade e personalidade para bater um rival importante como é a Austrália atualmente?, afirmou Fossati. Do lado dos australianos, que também já voltaram para Sydney, a aposta é no melhor preparo físico. Mesmo porque, a Austrália conseguiu fretar um avião, enquanto o Uruguai pegou um vôo comercial. Por isso mesmo, os australianos acreditam que vão estar mais descansados para a partida decisiva de quarta-feira, quando tentarão chegar a uma Copa do Mundo pela segunda vez na história - a outra foi em 1974.