Uruguai joga completo contra o Brasil O Uruguai não terá problemas para o jogo contra o Brasil, na próxima quarta-feira, em Curitiba. O técnico Juan Ramón Carrasco já tem o time definido, mas disse que só vai anunciar a escalação depois de um bate-papo com os jogadores da Celeste. Com a vitória sobre o Chile, no sábado, por 2 a 1, os uruguaios chegaram a seis pontos em três jogos nas Eliminatórias. Apesar do mistério, Carrasco já confirmou que Recoba, que se recuperava de contusão, vai começar jogando diante do Brasil. No sábado, ele atuou por 20 minutos contra o Chile e saiu de campo reclamando de dores musculares. "Recoba é um jogador valioso, que gosta de jogar na seleção. Tive de deixá-lo no banco para que estivesse 100% diante do Brasil", justificou o treinador uruguaio. Carrasco também não confirmou a escalação de Diego Forlán no ataque. No sábado, o jogador do Manchester United foi substituído no intervalo, logo após levar um cartão amarelo por reclamação. Para muitos, a mudança foi estranha, já que ele era um dos melhores em campo. O treinador justificou a alteração e ainda mandou um recado aos demais atletas: "Comigo é assim mesmo. Quando um jogador leva cartão por reclamação ou entrada violenta, ele sai de campo. Não me interessa se joga no exterior, ou não. Só não tirei Forlán na mesma hora porque já estava no final do primeiro tempo." Para a partida contra o Brasil, o Uruguai deverá adotar um esquema mais conservador, com quatro zagueiros, três volantes, um meia de ligação e dois atacantes. "Vamos jogar com um atacante a menos e marcar forte. Mas, quando tivermos a posse de bola, nossos jogadores buscarão o ataque", avisa Carrasco. Segundo ele, o fato de o Brasil possuir os melhores jogadores do mundo não assusta. E pode haver surpresas. "Cuidado. Nosso time é muito bom coletivamente e podemos complicar, mesmo jogando fora de casa."