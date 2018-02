Uruguai joga para ir à repescagem Argentina e Uruguai fazem nesta quarta-feira, às 21h30, em Montevidéu, o jogo mais importante da última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida define o quinto colocado na classificação, que terá direito a disputar com a Austrália a repescagem valendo uma vaga na Copa. A ESPN Brasil transmite ao vivo. Argentina, Brasil, Equador e Paraguai já estão classificados ao Mundial de 2006. Só falta definir o quinto colocado. O Uruguai, com 22 pontos, precisa de uma vitória sobre os argentinos. O Chile enfrenta o Equador, em casa, enquanto a Colômbia pega o Paraguai, em Assunção. Ambos têm 21 e torcem por um tropeço uruguaio. Chile e Colômbia, que também lutam pelo lugar na repescagem, iniciaram uma guerra de declarações reclamando que a Argentina poderia jogar a partida com o time reserva, facilitando a vida dos uruguaios. O técnico do Chile, Nelson Acosta sugeriu que ?coisas acontecem nesse confronto?. O técnico uruguaio Jorge Fossati rebateu imediatamente: ?Isso é bobagem. É estranho que Acosta, que também é uruguaio, não acredite que o Uruguai possa ganhar da Argentina sem a necessidade de algum benefício. Se há provas, vá a Justiça?. ?Espero que a Argentina venha com todas as estrelas para não haver dúvidas?, desafiou Fossati. Mas o técnico José Pekerman, da Argentina, faz mistério em relação ao time que enfrentará o Uruguai. A suspeita irritou os jogadores argentinos. ?Os que pensam em acordo são uns medíocres?, espetou o lateral-esquerdo Sorín, ex-Cruzeiro. ?Nos incomoda essa suspeita de um acordo com os uruguaios. Nada diminui nossa vontade de vencer todas as partidas pela seleção?, garantiu o zagueiro Roberto Ayala. Pekerman não quis confirmar a equipe, mas garantiu que a base será a mesma que venceu o Peru, domingo, por 2 a 0, em casa, com os titulares. ?Temos que mostrar como se joga, em busca da vitória. Nossos jogadores não podem deixar se influenciar por essa polêmica. O melhor é vencer para não haver suspeita?, disse o treinador. Em Santiago, o Chile deve enfrentar um Equador relaxado após assegurar vaga ao Mundial. O técnico Luiz Fernando Suarez dispensou titulares após o empate sem gols com o Uruguai, sábado, em casa, que garantiu a ida para a Copa. São desfalques certos Hurtado, Valencia (ambos dispensados), Delgado (suspenso) e Kaviedes (problemas judiciais). O jogo será transmitido ao vivo pela SporTV. O Paraguai também deve colocar uma equipe mista. O técnico Aníbal Ruiz pretende dar uma chance a vários jogadores que pouco atuaram nas Eliminatórias. Melhor para a Colômbia, que precisa da vitória para sonhar com a vaga da repescagem e torcer por um tropeço do Uruguai. Em Tacna, o Peru, 15 pontos, e Bolívia, 14, jogam às 22 horas para cumprir tabela.