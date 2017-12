Uruguai jogará com três atacantes Depois de pensar em reforçar a marcação da seleção uruguaia, o técnico Juan Ramon Carrasco desistiu da idéia e optou por manter a postura ofensiva do time, que terá três atacantes na partida desta quarta-feira, às 21h40, contra o Brasil, no estádio Pinheirão, em Curitiba. German Hornos é a novidade no ataque e jogará ao lado de Forlán e Zalayeta. Recoba, a principal estrela do Uruguai, ficará como opção no banco. Recoba disse que está recuperado da lesão no músculo adutor da coxa esquerda, mas teme sentir dor durante a partida. Ele também acredita não ter condições de jogar os 90 minutos, já que não treinou nos últimos 10 dias. Por isso, será usado como arma para o segundo tempo. O discurso de respeito ao adversário é o mesmo de sempre. Recoba, no entanto, reconhece que o Uruguai está com espírito renovado depois da vitória sobre o Chile, no sábado. "Isso deixou-nos mais tranqüilos", revelou o jogador da Inter de Milão. "Respeitamos o Brasil, mas sabemos que estamos fazendo as coisas bem."