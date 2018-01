Uruguai marca no fim e vence Panamá em amistoso preparatório

Não é só a seleção brasileira que está disputando amistosos em preparação para a Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Na noite desta sexta-feira, o Uruguai entrou em campo para enfrentar o Panamá, fora de casa, e venceu por 1 a 0, com gol de Christian Stuani nos minutos finais da partida.

Aos 37 minutos, o goleiro Muslera fez longo lançamento, que gerou rápido contra-ataque uruguaio pela direita. Jonathan Rodríguez cruzou na área e Stuani venceu os zagueiros pelo alto para cabecear para as redes. O goleiro Martín Silva, do Vasco, e o meia De Arrascaeta, do Cruzeiro, permaneceram no banco de reservas durante todo o jogo.

O time uruguaio volta a campo na terça-feira para novo amistoso de preparação para as Eliminatórias. O adversário será a Costa Rica, em San Jose. Curiosamente, será o rival da seleção brasileira no jogo deste sábado, às 17 horas (horário de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

MÉXICO

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto os uruguaios sofriam para vencer os panamenhos, os mexicanos tinham trabalho para empatar, por 3 a 3, com a modesta equipe de Trinidad e Tobago, em Utah, nos EUA. Foi a estreia do técnico brasileiro Ricardo "Tuca" Ferretti no comando do México.

O time trinitino abriu 2 a 0, com gols de Jonathan Glenn e Kerron Kummings. O México diminuiu ainda no primeiro tempo, com Carlos Esquivel, aos 41. E, na segunda etapa, buscou o empate com Daneil Cyrus, que marcou contra, aos 11. Trinidad e Tobago, então, anotou mais um, com Joevin Jones. E, quando faltavam apenas cinco minutos para o fim, Hector Herrera evitou a derrota mexicana.