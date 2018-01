Uruguai multa Passarella por saída O argentino Daniel Passarella, ex-técnico da seleção uruguaia, e toda sua comissão técnica serão obrigados a pagar uma indenização de US$ 326 mil dólares à Associação Uruguaia de Futebol, segundo informou nesta quarta-feira o jornal local La República. O contrato do treinador prevê uma restituição financeira equivalente a três meses de salário, além de devolver parte das luvas recebidas. Passarella deixou a ?Celeste Olímpica? no dia 20, alegando diversos problemas, como a falta de cooperação dos clubes para com a seleção.