Uruguai opta por 4 zagueiros e 2 atacantes A maior dúvida na seleção uruguaia que enfrenta o Brasil amanhã, às 21h50, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, é o meia Alvaro Recoba, jogador da Internazionale, da Itália. Ele vem se recuperando de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda e atuou apenas nos minutos finais da partida contra o Chile, sábado, quando o Uruguai venceu por 2 a 1. A escalação dependerá de conversa entre o jogador e o treinador Juan Ramon Carrasco. Se ainda não sabe se poderá contar com o jogador de maior destaque no elenco, Carrasco já definiu o esquema tático. Pela primeira vez nas Eliminatórias, ele não deverá utilizar três atacantes, preferindo reforçar a defesa com mais um homem. Com isso, Joe Bizera, do Peñarol, deverá compor a linha de quatro defensores. Nesse caso, Cristian Gonzales, do Las Palmas, da Espanha, será o lateral-direito. A definição do meio-de-campo está dependendo da recuperação de Recoba. Se ele não reunir condições, Martin Ligüera, jogador do Mallorca, da Espanha, será o responsável pela ligação com o setor ofensivo. No ataque, permanecerão Javier Chevantón, do Lecce, da Itália, e Diego Forlán, do Manchester, da Inglaterra, saindo Carlos Bueno, do Peñarol. A seleção uruguaia chegou hoje, por volta das 17 horas, a Curitiba, ficando hospedada no Sheraton Four Points, no centro da cidade. Os jogadores foram rapidamente para o hotel descansar antes do reconhecimento do campo, às 20 horas. "O empate é um bom resultado", disse um apressado Richard Nuñez, jogador meio-campista do Grasshoppers, da Suíça. Segundo ele, a partida contra o Brasil é "particular", em razão da rivalidade tradicional. Mas ele deixou escapar a forma que o Uruguai utilizará para penetrar na defesa brasileira, ao admitir que o time sabe das "dificuldades" que o Brasil tem na jogada aérea.