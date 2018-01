Uruguai pega o México nas semifinais A seleção uruguaia se classificou para as semifinais da Copa América ao vencer por 2 a 1 a Costa Rica, neste domingo, em partida disputada embaixo de muita chuva no Estádio Centenário de Armenia. A seleção costa-riquenha, que deixou boa impressão para a torcida colombiana, abriu a contagem aos sete minutos do segundo tempo, através de Wanchope, que é o artilheiro da Copa América com cinco gols. Rodrigo Lemos empatou aos 16, cobrando pênalti, e Pablo Lima marcou o gol da vitória aos 43, de falta. O adversário do Uruguai nas semifinais será o México, que na preliminar derrotou o Chile por 2 a 0.