Uruguai pré-convoca 28 para a Copa das Confederações

A lista de 28 atletas trouxe dois jogadores que jogam no futebol brasileiro: o atacante Diego Forlán, do Internacional, e o meia Nicholas Lodeiro, do Botafogo. Eles começarão a treinar junto com os outros 26 convocados no próximo dia 27 de maio e Tabárez terá que definir um grupo final com 23 nomes que irão para a Copa das Confederações.

A seleção uruguaia está no Grupo B da competição que será realizada no Brasil, ao lado de Espanha, Nigéria e Taiti. A estreia dos atuais campeões da Copa América no torneio será no dia 16 de junho, em Recife, contra os espanhóis.

Embora esteja próximo de jogar a Copa das Confederações com o status de atual campeão sul-americano, o Uruguai realiza má campanha nas Eliminatórias para o Mundial. O país ocupa a sexta posição do qualificatório para a Copa de 2014, com apenas 13 pontos em 11 partidas disputadas até aqui. A Argentina lidera com 24 pontos e o mesmo número de confrontos realizados.

Confira a lista de 28 jogadores pré-convocados para a Copa das Confederações:

Goleiros - Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Olímpia), Rodrigo Muñoz (Libertad) e Juan Castillo (Danúbio).

Zagueiros - Andrew Scotti (Nacional), Carlos Valdez (Peñarol), Diego Lugano (Málaga)

Diego Godin (Atlético de Madrid) e Sebastian Coates (Liverpool).

Laterais - Martin Cáceres (Juventus), Mathias Aguirregaray (Peñarol), Maximiliano Pereira (Benfica) e Álvaro Pereira (Inter de Milão).

Meio-campistas - Alejandro Silva (Olímpia), Alvaro Gonzalez (Lazio), Egidio Arévalo Rios (Palermo), Diego Perez (Bologna), Walter Gargano (Inter de Milão), Sebastian Eguren (Libertad), Cristian Rodriguez (Atlético de Madrid), Gaston Ramirez(Southampton), Nicholas Lodeiro (Botafogo) e Gonzalo Castro (Real Sociedad).

Atacantes - Luis Suárez (Liverpool), Edinson Cavani(Napoli), Abel Hernande (Palermo), Diego Forlán (Internacional) e Christian Stuani (Espanyol).