Uruguai pronto para receber disputa O prefeito de Montevidéu, Mariano Arana, afirmou nesta quarta-feira que a capital uruguaia está pronta para receber a Copa América, caso a Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) decida hoje retirar o convite à Colômbia para organizar a competição. Os acidentes ocorridos no mês passado e o seqüestro do vice-presidente da Federação Colombiana de Futebol, Hernán Mejía Campuzano, causaram temor entre as seleções participantes e algumas delas ameaçaram não viajar ao país por causa da falta de segurança. ?Colocaremos à disposição da CSF toda a infra-estrutura da cidade?, disse Arana. ?Primeiramente queremos demonstrar toda a solidariedade ao povo colombiano e destacar que se as autoridades do futebol acharem que não será possível realizar a competição por falta de segurança, seria realmente empolgante para os uruguaios assumir este desafio?, resumiu. Os prefeitos das cidades de Maldonado, Rivera e Paysandú foram contatados a respeito da eventual disputa no país e não demonstraram resistência. A última vez que o Uruguai organizou uma Copa América foi em 1995.