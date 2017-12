Uruguai quer copa na Colômbia em 2003 O presidente da Federação Uruguaia de Futebol e vice-presidente da CSF, Eugenio Figueiredo, tentou encontrar um meio-termo para o impasse. Ele propôs que, caso a decisão de tirar da Colômbia a Copa América seja mantida, o país conquiste o direito de realizá-la em 2003. Calcula-se que o prejuízo dos colombianos com a retirada do evento poderá ser de US$ 100 milhões. Os jogadores da "celeste", que no domingo enfrentam o Brasil pelas eliminatórias, afirmaram que não vão disputar a Copa América caso não seja alterada a sede.