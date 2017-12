Uruguai sai na frente da Austrália O Uruguai sofreu muito, mas venceu a Austrália por 1 a 0, neste sábado, em Montevidéu, no jogo de ida da repescagem por uma vaga na Copa do Mundo de 2006. Na partida de volta, quarta-feira, em Sydney, a equipe sul-americana jogará por um empate. O técnico Jorge Fossati armou uma formação muito ofensiva, com quatro jogadores no ataque uruguaio: Zalayeta pela direita, Forlán e Richard Morales pelo centro e Recoba aberto na esquerda. A intenção era afogar a Austrália, mas não foi o que aconteceu. Com personalidade, os australianos encararam os donos da casa sem ligar para os gritos das 70 mil pessoas que lotaram o Estádio Centenário e jogaram sem medo. O corpulento centroavante Viduka fazia muito bem o trabalho de pivô e só era parado com falta. Numa delas, aos 12 minutos, ele mesmo cobrou e exigiu uma ótima defesa do goleiro Carini. Três minutos depois, o Uruguai sofreu uma baixa importante: Forlán, que era dúvida para a partida por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, sentiu o problema e precisou ser substituído por Dario Silva. O tempo ia passando, a Austrália estava melhor em campo e o público ia ficando aflito. Mas aos 35 minutos o Uruguai achou o gol. Recoba cruzou e Darío Rodriguez marcou de peixinho. No segundo tempo, o Uruguai tomou mais alguns sustos, mas também teve chance de ampliar a vantagem. Na quarta-feira, o são-paulino Lugano ? que neste sábado cumpriu suspensão ? voltará ao time.