Uruguai se reabilita diante do Equador no Sul-Americano O Uruguai venceu o Equador por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo B do Campeonato Sul-Americano sub-20, que está sendo disputado no Paraguai. Cavani e Figueroa marcaram para os uruguaios e César Moreira descontou. Com o resultado, o Uruguai somou seus três primeiros pontos e recuperou-se da derrota por 1 a 0 para a Venezuela, na estréia. Os equatorianos, que empataram com a Argentina no primeiro jogo, permaneceram com um ponto. As três primeiras seleções de cada um dos dois grupos classificam-se para o hexagonal final, que, por sua vez, garantirá vaga aos dois melhores colocados nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e aos quatro mais bem posicionados para o Mundial sub-20, ainda neste ano, no Canadá.