Uruguai será o adversário do Brasil A seleção do Uruguai aceitou um convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para disputar um amistoso no próximo dia 27 de abril, informou o técnico uruguaio, Jorge Fossati. "Aceitamos o convite porque nos permitirá avaliar alguns jogadores que não têm tantas oportunidades na seleção, mas que podem ser muito necessários nos próximos meses", afirmou o técnico em declarações ao jornal El Observador. O local do amistoso ainda não está definido, mas provavelmente será realizado em São Paulo. Tanto Fossati como o técnico do Brasil, Carlos Alberto Parreira, utilizarão somente jogadores que atuam em seus respectivos países. Quase todos os titulares de Uruguai e Brasil que disputam as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da Alemanha 2006 jogam em equipes do exterior. Uruguai e Brasil empataram em 1-1 no último dia 30 de março em Montevidéu, pela 13ª rodada das eliminatórias. Na entrevista coletiva ao final da partida, Parreira anunciou que o amistoso de 27 de abril seria contra a Argentina. Com 24 pontos, a seleção brasileira ocupa o segundo lugar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2006, enquanto o Uruguai é quinto, com 16 pontos.