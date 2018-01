Uruguai só empata com a Costa Rica A seleção do Uruguai empatou em 1 a 1 com a Costa Rica, em partida realizada na noite desta segunda-feira no estádio Atanasio Girardot, em Medellin e que é válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. A Costa Rica abriu a contagem aos 27 minutos do primeiro tempo, através do atacante Paulo César Wanchope. O Uruguai empatou aos 8 minutos do segundo, com Carlos Morales. Com esse resultado, as duas equipes mantiveram a liderança do grupo, com 4 pontos ganhos cada. Bolívia e Honduras, que completam o grupo e que ainda não marcaram pontos, se enfrentam também nesta segunda-feira.