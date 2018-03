Uruguai taxa transferência de jogador Entrou em vigência nesta quarta-feira no Uruguai uma lei federal que taxa em 5% toda a transferência de um atleta que atua no país para o exterior. O percentual do valor da negociação será repassado para uma comissão, que distribuirá o dinheiro igualmente para o Ministério dos Esportes e da Juventude e o Fundo Nacional de Luta contra a Aids. A medida é retroativa a 1º de abril. O Uruguai é um dos maiores ?exportadores? de jogadores de futebol. Alguns clubes locais são acusados de servir de conexão para a transferência de atletas estrangeiros para a Europa.