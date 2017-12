Uruguai treina em Punta del Este A seleção uruguaia começou a treinar nesta quarta-feira em Punta del Este, a 145 km de Montevidéu, para o jogo contra o Brasil, dia 1º de julho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Com 18 pontos ganhos, os uruguaios estão na 6ª posição na classificação, enquanto os brasileiros estão em 4º, com 21.