Uruguai vai pressionar a Bolívia O técnico Juan Ramon Carrasco não tem meias palavras para definir como pretende que o Uruguai se comporte neste domingo, ao receber a Bolívia, no complemento da primeira rodada das Eliminatórias, a partir das 16 horas, no Estádio Centenário. O substituto de Víctor Púa, que levou a ?Celeste Olímpica? ao Mundial da Ásia, exige que sua equipe force a mão, pressione, não dê trégua ao rival. A ordem é não deixar espaço. Carrasco quer provocar impacto e fazer com que seus jogadores acreditem, desde a largada, na possibilidade de garantir vaga para o campeonato na Alemanha. Um dos destaques da equipe é Recoba, da Inter, encarregado de armar jogadas de ataque. O chileno Nelson Acosta, que dirige a Bolívia, lamenta a mentalidade defensiva de seus jogadores. Mas se contradiz ao admitir que usará esquema ?cauteloso.?