Uruguai vai se concentrar em Kimberley na Copa de 2010

"O bom desta decisão é que a delegação estará em um lugar tranquilo, já que os torcedores vão se instalar em outras cidades, certamente onde jogará a seleção, na Cidade do Cabo ou Pretória, por exemplo, e permitirão que o Uruguai tenha certa privacidade e a tranquilidade que exige um Mundial", disse Sebastián Bauzá, presidente da Associação Uruguaia de Futebol.

Kimberley está no centro da África do Sul, distante 700 quilômetros da Cidade do Cabo, e a cerca de 500 quilômetros de Pretória e Rustenburgo, onde o Uruguai enfrentará a África do Sul e o México, respectivamente, em 16 e 22 de junho.

Lucas Blasina, dirigente que viajou ao sorteio do Mundial junto com o técnico Oscar Tabárez, disse que "Kimberley é a melhor alternativa para a concentração da seleção". A cidade, que será o local dos treinamentos do Uruguai, conta com o estádio da equipe de rúgbi Griquas.