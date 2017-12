Uruguai vê jogo como questão de honra Bandeiras azuis enfeitam toda Montevidéu, desde barracas de marreteiros a hotéis cinco estrelas. A sofrida população sonha com o ressurgimento da outrora poderosa "Celeste Olímpica" que não consegue participar de uma Copa do Mundo desde a Itália, em 1990. Depois da campanha decepcionante nas Eliminatórias com o argentino Daniel Passarela, que saiu após a derrota em Montevidéu para o Paraguai por 1 a 0, Victor Púa assumiu e já derrotou o Chile por 1 a 0. Vencer os brasileiros no domingo e atingir 21 pontos virou questão de ´prioridade nacional´. Acabaram ontem os 62 mil ingressos para o que vem sendo chamada de "batalha do estádio Centenário". "Se o técnico Scolari disse que o Brasil vai começar a jogar agora com os ´dentes cerrados´, os uruguaios já entram em campo assim desde que nasceram", avisa o treinador Puá. Leia mais no Jornal da Tarde