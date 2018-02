Uruguai vence a Colômbia e lidera o Grupo B do sub-20 A seleção uruguaia assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Paraguai, ao vencer na noite desta sexta-feira a Colômbia, por 1 a 0. O atacante Edison Cavani, jogador do Danúbio, do Uruguai, garantiu a vitória da equipe ao marcar o gol aos 10 minutos do segundo tempo. Ele recebeu o passe do atacante Figueroa e finalizou a jogada, aproveitando a desatenção da habilidosa seleção colombiana. Depois de um fraco primeiro tempo, a Colômbia, que venceu a Argentina na rodada anterior, errou ao fazer um jogo pouco agressivo e confiar demais nos contra-ataques rápidos dos atacantes Pino e Mosquera. A dupla de ataque não teve muitas opções para mostrar sua habilidade, já que cada vez que tomava a bola os jogadores eram marcados por três uruguaios. A única chance da Colômbia aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo, quando Pino, que se destacou no jogo contra a Argentina, teve uma boa oportunidade para empatar o jogo na saída do goleiro uruguaio. Mas, Fortes conseguiu recuperar a bola. Com a vitória, a seleção uruguaia soma seis pontos em três jogos e lidera o Grupo B, seguida pelo Equador, com quatro, Colômbia e Venezuela, com três, e Argentina, com apenas um.