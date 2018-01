Uruguai vence Bolívia na estréia A seleção do Uruguai estreou com vitória na Copa América. Nesta sexta-feira à noite, em Medellin, na abertura dos jogos do Grupo C, a equipe uruguaia bateu a Bolívia por 1 a 0, gol marcado por Javier Chevatón, aos 18 minutos do segundo tempo. A partida foi muito equilibrada. O Uruguai - que vinha sem vários titulares, poupados para os jogos das eliminatórias - começou melhor e até a metade do primeiro tempo dominou a partida. Criou várias chances para marcar, mas errou em excesso nas finalizações. Na mais clara delas, Morales chegou a driblar o goleiro Carlos Arias e tocou para o gol. O zagueiro boliviano Marco Sandy tirou quase em cima da linha. No segundo tempo, a Bolívia cresceu. Passou a ter maior presença no ataque e equilibrou a partida. Nos primeiros minutos da etapa final, os bolivianos criaram duas chances claras para marcar, ambas com Milton Coimbra. Mas o atacante errou ao completar para o gol. Quando dava a impressão que iria abrir o placar, o Uruguai marcou. Após uma jogada pela direita, Chevanton se antecipou à defesa e tocou na saída de Arias. A partir daí cresceu a pressão boliviana, mas o Uruguai se fechou com eficiência e garantiu a vitória. As duas equipes voltam a campo na segunda-feira. A Bolívia enfrenta a seleção de Honduras e, na partida de fundo, o Uruguai joga contra a Costa Rica. Os dois jogos serão, de novo, em Medellin.