Uruguai vence Chile nas eliminatórias O Uruguai venceu o Chile por 1 a 0, no encerramento da rodada desta terça-feira das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2002. A vitória foi garantida com um gol contra do chileno Italo Diaz, aos 11 minutos de partida. O resultado não alterou a posição das duas equipes - o Uruguai é o sexto, com 18 pontos, o Chile, oitavo, com 10 - mas ajudou os uruguaios a ficarem mais perto da luta por uma das vagas. Os quatro primeiros se classificam e o quinto disputará repescagem com o campeão da Oceania. A rodada começou com uma vitória por 1 a 0 do Equador sobre o Paraguai, resultado que tirou o terceiro lugar do Brasil, pelo menos até esta quarta-feira, quando a seleção brasileira enfrenta o Peru no Morumbi. O Brasil poderia ter que entrar em campo em quinto lugar, mas a favorita Colômbia não conseguiu vencer a lanterna Venezuela: empatou por 2 a 2, após estar perdendo por 2 a 0. Além do jogo do Brasil, o encerramento da 12ª das 18 rodadas terá a líder isolada Argentina enfrentando a penúltima colocada Bolívia, em La Paz.