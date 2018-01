Uruguai vence Colômbia e aumenta briga O Uruguai venceu neste domingo a Colômbia, por 3 a 2, em Montevidéu, e aumentou a briga pela quinta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, que vale vaga na repescagem contra o representante da Oceania. Uruguai, com 21, Colômbia e Chile, 20, apostam suas maiores chances na repescagem. O Paraguai, em quarto, com 25, abriu vantagem de quatro pontos aos seus perseguidores, restando dois jogos. Zalayeta foi o herói da vitória. Fez os três gols uruguaios, o último deles a três minutos para o final da partida, quando o jogo estava empatado em 2 a 2. Os uruguaios saíram na frente: 2 a 0, mas a Colômbia chegou ao empate no segundo tempo, com gols de Soto, que acertou um belo chute de fora de área, e Angel, de cabeça. Quando o jogo parecia caminhar para o empate, Zalayeta fez o terceiro, após contra-ataque. O Uruguai terá agora dois compromissos complicados. Pega o Equador, fora, e Argentina, em casa, sendo que o Equador ainda precisa de pelo menos um empate para garantir a vaga no Mundial. Já a Colômbia enfrenta o Chile, em casa, e Paraguai, fora.