Uruguai vence e assume a liderança do Sul-Americano O Uruguai venceu a Colômbia por 2 a 0 e assumiu a liderança do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano sub-20 de futebol. Os gols do Uruguai foram marcados apenas no segundo tempo, com os atacantes Elias Figueroa, aos 10 minutos, e Edison Cavani, aos 46. Com a vitória, o Uruguai soma agora seis pontos em duas partidas, enquanto a Colômbia ainda não pontuou na fase final da competição. O Campeonato Sul-Americano sub-20 de futebol, disputado no Paraguai, garante os quatro primeiros colocados no Mundial da categoria, que será realizado no Canadá. Além disso, o campeão e o vice se classificam para os jogos Olímpicos de Pequim em 2008.