Uruguai vence e respira no Sub-20 A seleção uruguaia derrotou na noite desta quarta-feira o Equador por 2 a 1 pela terceira rodada do hexagonal decisivo do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Uruguai. A vitória deixa o Uruguai com chance de se classificar entre as quatro primeiras seleções, que disputarão o Mundial da categoria em março, nos Emirados Árabes Unidos. Os uruguaios somam agora 4 pontos em 3 jogos. Já o Equador, que perdeu a terceira partida nesta fase, não tem mais chance de classificação. A seleção brasileira lidera a fase decisiva ao lado da Argentina e do Paraguai. As três seleções têm 4 pontos em 2 jogos. O Brasil pega nesta quinta-feira a Argentina e a Colômbia enfrenta o Paraguai.