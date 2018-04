Uruguai vence Equador com gol polêmico Suada, sofrida e com gol bastante contestado pelo adversário. Assim foi a valiosa vitória do valente Uruguai sobre o Equador, por 1 a 0 neste domingo, no Estádio Centenário, em Montevidéu, completamente lotado. E veio das arquibancadas a força necessária para a equipe celeste conquistar importantes pontos e iniciar recuperação na, até agora, pífia apresentação nas Eliminatórias Sul-americanas. Para se ter a noção de como era, e ainda é, delicada a situação do time de Jorge Fossati, basta observar que, mesmo vencendo, o time ainda figura entre os últimos colocados. Agora soma 10 pontos, mas seu saldo de gols é negativo de 6. São oito jogos disputados, com 3 vitórias, um empate e quatro derrotas, com 13 gols anotados e 19 sofridos. Se o nível de jogo apresentado ainda preocupa, na garra veio a superação uruguaia. Os jogadores pareciam disputar final de Copa do Mundo. Lutaram por todas as bolas, deram carrinhos. Às vezes até com força desnecessária. Com um rival apenas focalizado em marcação, seria mais fácil o trabalho? Seria, não estivesse bem armado defensivamente o Equador. Era domínio de bola do Uruguai e poucas chances de gol. Brilhou a estrela de Fossati. Ele colocou Estoyanoff e viu o jogador, com um minuto em campo, fazer bela jogada e cruzar na cabeça de Bueno. O atacante carimbou a trave e, no rebote, cabeceou para o gol. O goleiro Villafuerte defendeu, mas a bola já havia ultrapassado a linha. Comemoração de um lado, muita reclamação do outro. "Soubemos conter a ansiedade e ganhamos bem", vibrou Fossati. O novo técnico equatoriano, o colombiano Luís Suárez, não contestou a vitória adversária. Para ele, apenas ordem tática não foi suficiente. "Faltou força no ataque, do meia para a frente, a nossa grande carência."