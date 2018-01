Uruguai x Argentina abre hexagonal O clássico entre Uruguai e Argentina - com arbitragem do brasileiro Wilson de Souza Mendonça - abre nesta quinta-feira o hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, que está sendo disputado no Uruguai. O Brasil estreará na sexta-feira, enfrentando o Paraguai. A rodada de terça-feira à noite definiu os classificados do Grupo B e a ordem dos jogos da seleção brasileira na fase que apontará os quatro representantes do continente no Mundial dos Emirados Árabes. Depois do Paraguai, o time jogará contra Colômbia (dia 20), Argentina (23), Equador (25) e Uruguai (28). Com exceção da última partida, que será disputada em Montevidéu, as outras serão em Maldonado. Apesar da excelente campanha feita na primeira fase - quatro vitórias em quatro jogos, com 15 gols a favor e nenhum contra -, o técnico brasileiro Valinhos pede cautela. "Os jogos serão muito difíceis nesta fase e por isso não poderemos bobear." Como nenhum jogador está suspenso ou machucado, ele poderá escalar todos os titulares. O Paraguai se classificou em terceiro lugar no Grupo B, mas foi goleado nas duas últimas rodadas - 4 a 1 diante da Argentina e da Colômbia. Entre as seis seleções que lutarão pelo título e pelas vagas para o Mundial, a única que nunca foi campeã sul-americana é a do Equador, que ficou em terceiro na chave que também classificou Brasil e Uruguai. O artilheiro da competição é o atacante argentino Fernando Cavenaghi, do River Plate, que marcou cinco gols em quatro partidas. Dagoberto e Daniel Carvalho, que formam a dupla de ataque do Brasil, fizeram três gols cada um.