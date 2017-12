Uruguai x Austrália: provocações mútuas Com muitas provocações dos dois lados, Uruguai e Austrália começam neste sábado a disputa da repescagem para a Copa do Mundo de 2006. O primeiro jogo será em Montevidéu, às 18 horas (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil. A partida de volta será na quarta-feira, em Sydney. Os uruguaios estão mais que otimistas, certos da classificação. Estão se baseando no retrospecto. Na última vez em que os dois países se enfrentaram, também em uma repescagem, os sul-americanos levaram a vaga para o Mundial de 2002, na Ásia. A Austrália, por seu lado, aposta na experiência e na estrela do treinador holandês Guus Hiddink, que levou a Coréia do Sul ao quarto lugar no último Mundial, disputado no Japão e na Coréia. ?Eles (uruguaios) sabem que nós somos um time melhor, estamos mais preparados do que nunca. A goleada de 5 a 0 sobre a Jamaica, na nossa última partida, mostrou do que somos capazes, assim como nossas atuações na Copa das Confederações. Eles sabem que nosso treinador (o holandês Guus Hiddink) tem muita experiência. Por isso tudo, estão com medo?, disse o atacante australiano Aloisi. ?Vamos ver no campo, que é onde se define tudo?, respondeu o zagueiro uruguaio Diego López. ?Tudo isso que eles estão falando antes do jogo favorecerá o Uruguai.? Jorge Fossati, treinador do Uruguai, terá três desfalques. Suspensos pelo segundo cartão amarelo, Lugano, Gustavo Varela e Omar Pous estão fora. O atacante Diego Forlán é dúvida. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda e, apenas momentos antes da partida, o departamento médico se pronunciará sobre o aproveitamento do jogador. Mark Viduka e Harry Kewell são os destaques do time australiano. ?Saberemos responder ao jogo forte do Uruguai, porque o nosso também é?, avisou o zagueiro Lucas Neill. Outro confronto - Em Port of Spain, Trinidad e Tobago e Bahrein se enfrentam também na primeira partida da repescagem, envolvendo o representante da Concacaf e e o da Ásia. Os donos da casa contam com o apoio dos torcedores, que deverão lotar o acanhado Estádio Hasely Crawford ? cerca de 20 mil pessoas deverão acompanhar a partida. As duas seleções lutam para chegar, pela primeira vez, a uma Copa do Mundo. ?Esta é a maior chance que temos de estar em um Mundial e temos de saber aproveitar?, afirmou o holandês Leo Beenhakker, técnico de Trinidad, que passou perto de ir à Copa em 1990 ? foi eliminado pelos Estados Unidos no último jogo. O destaque da seleção de Trinidad é o atacante Dwight Yorke, que já jogou pelo Manchester United. Já o Bahrein é dirigido pelo técnico sérvio Luka Peruzovic. E o maior nome do time é o atacante Ali.