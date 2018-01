Uruguaio apitará 1.º jogo da final O uruguaio Jorge Larrionda é quem vai apitar o primeiro jogo da final da Copa Libertadores, entre São Paulo x Atlético Paranaense, no Estádio Beira-Rio, nesta quarta-feira. Já no Estádio do Morumbi, dia 14 (quinta-feira que vem), será a vez do argentino Horacio Elizondo. A escalação de um estrangeiro foge do hábitual no torneio, que geralmente escalava árbitros do mesmo país quando times da mesma nação se enfrentavam.