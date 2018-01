Uruguaio apitará jogo do São Paulo A Confederação Sul-Americana de Futebol definiu neste sábado a escala de árbitros para os jogos de ida da fase semifinal da Copa Libertadores da América. O primeiro duelo entre São Paulo e River Plate, da Argentina, no Morumbi, quarta-feira, terá como juiz o uruguaio Gustavo Mendez. Ele vai ser auxiliado pelos compatriotas Fernando Cresci e Marcelo Acosta. Na quinta-feira, em Curitiba, o primeiro confronto entre Atlético-PR e Chivas, do México, será dirigido pelo juiz chileno Ruben Selman. Ele será auxiliado pelos compatriotas Lorenzo Acuña e Rodrigo Gonzalez.