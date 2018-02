Uruguaio Diogo diz que Luis Fabiano foi quem iniciou a briga O lateral uruguaio Diogo, do Zaragoza, afirmou nesta segunda-feira que o atacante brasileiro Luís Fabiano, do Sevilla, foi quem iniciou a briga que os dois protagonizaram em partida válida pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol. "Não é o mais adequado, mas acontece e depois quando se fica com a cabeça fria se pensa de outra forma", declarou o jogador, que negou ter pisado no atacante brasileiro. "Não tinha nenhum motivo para pisar nele. Eu não sou assim. Tinha terminado o jogo e não tinha nenhuma razão, pois isto não serve para nada. Ele não entendeu e depois aconteceu o que aconteceu." Além disso, Diogo acusou o brasileiro de tê-lo provocado três vezes antes da briga. O lateral disse que a primeira não é vista nas imagens de TV, a segunda foi a cabeçada e a terceira aconteceu quando Luis Fabiano o pega pelo pescoço. "Vejam os vídeos para conferir como aconteceu o episódio e quem agrediu primeiro". Entretanto, Diogo voltou a pedir desculpas pela briga, assim como fez no final da partida realizada no último sábado.