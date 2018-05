O uruguaio River Plate será o adversário de estreia do Palmeiras na fase de grupos da Copa Libertadores. Na noite de terça-feira, o time de Montevidéu assegurou a sua presença no Grupo 2 do torneio continental ao segurar o empate por 0 a 0 com a Universidad de Chile, em Santiago, no jogo de volta da série válida pela primeira fase.

O River Plate havia vencido o duelo de ida, no Uruguai, por 2 a 0 e teve boa postura defensiva no confronto de terça, sem levar grandes sustos. Assim, a igualdade sem gols foi mais do que suficiente para o time se garantir na fase de grupos da Libertadores.

Agora, o River Plate será o adversário de estreia do Palmeiras na Libertadores, em partida marcada para a próxima terça-feira, no Uruguai. E o Grupo 2 conta com mais um time uruguaio, o Nacional. O outro time da chave é o argentino River Plate.

Também na noite de terça-feira, outra equipe que se garantiu na fase de grupos da Libertadores foi o Huracán, mas de modo bem mais dramático. Afinal, o time argentino perdia para o Caracas, na Venezuela, por 2 a 0 até os 46 minutos do segundo tempo, quando marcou o gol salvador com o reserva Diego Mendoza, mesmo com um jogador a menos.

Antes, Rubert Quijada e Paulo Arango abriram vantagem para o Caracas, que havia sido batido na Argentina por 1 a 0 e acabou sendo eliminado pelo gol sofrido em casa. Vice-campeão da última edição da Copa Sul-Americana, o Huracán vai disputar o Grupo 4 da Libertadores, que também conta com o colombiano Atlético Nacional, o uruguaio Peñarol e o peruano Sporting Cristal.