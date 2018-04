Uruguaios acham que faltou sorte no empate com Chile

Os atacantes Luis Suárez e Sebastián Abreu, autores dos gols do Uruguai no empate em 2 a 2 com o Chile em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-americanas à Copa do Mundo de 2010, afirmaram que faltou sorte à seleção. Veja também: Classificação Calendário / Resultados "Merecíamos a vitória, tivemos chances de marcar e falhamos na hora de concluir", afirmou Suárez, que fez o primeiro do Uruguai aos 41 do primeiro tempo. "Mas agora não adianta lamentar. Precisamos levantar a cabeça, descansar bem e pensar no Brasil, que será um adversário muito complicado na próxima quarta", completou o jogador do Ajax, da Holanda, em referência à partida no Morumbi. Para Abreu, com passagem pelo Grêmio e que atualmente defende o Tigres do México, o resultado foi frustrante porque a equipe queria a vitória. "Precisamos recuperar fora de casa estes dois pontos que deixamos escapar em Montevidéu. Não tivemos sorte e o goleiro do Chile foi muito bem, salvando várias vezes", destacou o atacante. Abreu fez o gol de empate aos 36 da etapa final. O Uruguai chegou aos quatro pontos nas Eliminatórias: goleou a Bolívia por 5 a 0 em casa, perdeu de 1 a 0 para o Paraguai em Assunção e empatou.