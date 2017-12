Uruguaios fazem corrida por ingressos A partida entre Uruguai e Brasil que será disputada no dia 1º de julho em Montevidéu pelas eliminatórias da Copa do Mundo, está despertando grande interesse no torcedor uruguaio. Faltando ainda 10 dias para o jogo, 20 mil dos 62 mil ingressos colocados à venda já foram vendidos. Dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol estimam que os bilhetes estarão esgotados já nos próximos dias. Apesar do interesse, a partida não deverá quebrar o recorde de renda. A estimativa é de que sejam arrecadados US$ 650 mil nas bilheterias do estádio Centenário, cifra que ficará bem abaixo do verificado na final da Copa América de 95, quando o jogo Brasil x Uruguai proporcionou uma renda de US$ 1,3 milhão. A arrecadação do jogo do dia 1º ficará abaixo, inclusive, da partida entre Uruguai e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 98. Naquela oportunidade, a renda atingiu US$ 1 milhão. Com 18 pontos ganhos, o Uruguai ocupa o sexto lugar na classificação da zona sul-americana das eliminatórias e precisa vencer de qualquer para manter sua chances de classificação para o Mundial de 2002. O Brasil é quarto colocado, com 21 pontos.