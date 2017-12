Uruguaios já sonharam com Felipão Luiz Felipe Scolari é muito respeitado em Montevidéu, pelo bom trabalho que fez no Grêmio e no Palmeiras, quando chegou a ser convidado para dirigir a seleção nacional. Os adversários de amanhã sabem que, com o treinador, a missão de derrotar o Brasil ficou muito mais difícil. Leia mais no Jornal da Tarde